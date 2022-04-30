Олег Шатов: будущее? Может, мне завтра позвонят из «Зенита»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:2) в 27-м туре РПЛ и высказался о продолжении своей карьеры.



«Тяжело было всю игру, но команда нашла в себе силы. Мы продолжали гнуть свою линию, несмотря на ошибки в передачах в начале первого тайма. Стали менять игру, переходить на длинные передачи.



Есть ли желание остаться в «Урале»? Я этого не знаю, вдруг мне завтра «Зенит» скажет: приходи, подвигаешься. Шучу. Три тура осталось, потом будет информация. Что сейчас говорить вообще, может, футбол в России вообще закончится (смеётся), шучу, конечно. Давайте дождёмся окончания чемпионата, получим информацию, когда решат высшие инстанции», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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