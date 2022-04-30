Олег Шатов: будущее? Может, мне завтра позвонят из «Зенита»
Поделиться
Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:2) в 27-м туре РПЛ и высказался о продолжении своей карьеры.
«Тяжело было всю игру, но команда нашла в себе силы. Мы продолжали гнуть свою линию, несмотря на ошибки в передачах в начале первого тайма. Стали менять игру, переходить на длинные передачи.
Есть ли желание остаться в «Урале»? Я этого не знаю, вдруг мне завтра «Зенит» скажет: приходи, подвигаешься. Шучу. Три тура осталось, потом будет информация. Что сейчас говорить вообще, может, футбол в России вообще закончится (смеётся), шучу, конечно. Давайте дождёмся окончания чемпионата, получим информацию, когда решат высшие инстанции», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Новость по темеОлег Шатов заявил, что «Урал» заслуживает остаться в РПЛ
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53
Партнерский контент