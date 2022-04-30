Олег Шатов: включите «Дом-2», если вам неинтересно смотреть «Урал» — «Уфа»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов поддержал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

«Расширение до 18 команд? Отношусь к этому положительно. Везде играют, почему мы не можем? Я бы ещё перевёл нас на другую систему. У нас в России в июне и июле можно просто наслаждаться и получать удовольствие, играя на хороших полях. Понятно, что тяжело с финансированием, не хотелось бы повторить путь «Тамбова».



Такое ощущение, что при 18 командах для команд из первой восьмёрки новые не так интересны? Мы сейчас играли с «Уфой». Ну неужели вам неинтересно было смотреть? Включите «Дом-2», если неинтересно. Может быть, там поинтереснее будет. У нас своя борьба, свои какие-то позиции.



Я не понимаю, как можно не смотреть футбол, как кому-то не нравится. Есть команды, как «Реал» играл с «Сити», — там люди приходят как в театр. У нас своя борьба, свои какие-то позиции, свой шанс в футболе.



Да, будет ещё больше матчей, которые сложно смотреть. Повторюсь — переключи телевизор, смотри «Дом-2». Может, там сплетни, интриги, расследования будет интереснее смотреть. В футболе все стараются. Да, картинка иногда бывает удручающая — ничего страшного, можно потерпеть одну игру в туре. Девять игр в первом туре при 18 командах. Если восемь игр будут хорошими, а одна плохой, то уже неплохо. Можно и потерпеть», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.