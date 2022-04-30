Эрик Бикфалви прокомментировал сенсационную победу «Урала» над «Динамо»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, ставший автором дубля в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2), высказался о победе команды из Екатеринбурга.

«В конце матча не было пенальти. Это не была игра рукой. Самое главное, что мы сегодня выиграли. Три очка очень важны. Моё будущее? Много вещей происходит. Если всё будет хорошо, я останусь. Мы не должны думать о возможном расширении РПЛ. Это слухи. Нам надо думать только о своей игре», — рассказал Бикфалви в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



34-летний Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету румынского полузащитника участие в 26 матчах чемпионата и Кубка России, в которых он забил восемь голов и отдал две голевые передачи.