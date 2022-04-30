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«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Волгарь» и «Балтика» не выявили победителя

«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Волгарь» и «Балтика» не выявили победителя
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Алания» принимала «Акрон». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий хозяев Владимир Хубулов. На 63-й минуте Хубулов оформил дубль.

Через шесть минут один мяч отыграл полузащитник «Акрона» Антон Килин. На 79-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Артём Делькин.

После 35 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 57 очков. «Акрон» (49) – на девятой строчке.

В другом матче первого российского дивизиона сыграли астраханский «Волгарь» и калининградская «Балтика». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась вничью – 2:2. Каждая из команд доигрывала матч вдесятером.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Хубулов – 17'   2:0 Хубулов – 63'   2:1 Килин – 69'   2:2 Делькин – 79'
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Казаев – 7'   1:1 Стефанович – 35'   2:1 Гилязетдинов – 45+2'   2:2 Гелоян – 49'
Удаления: Погосов – 71' / Казаев – 30'
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