«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Волгарь» и «Балтика» не выявили победителя

Сегодня, 30 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Алания» принимала «Акрон». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий хозяев Владимир Хубулов. На 63-й минуте Хубулов оформил дубль.
Через шесть минут один мяч отыграл полузащитник «Акрона» Антон Килин. На 79-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Артём Делькин.
После 35 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 57 очков. «Акрон» (49) – на девятой строчке.
В другом матче первого российского дивизиона сыграли астраханский «Волгарь» и калининградская «Балтика». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась вничью – 2:2. Каждая из команд доигрывала матч вдесятером.
- 30 апреля 2022
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