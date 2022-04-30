«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Волгарь» и «Балтика» не выявили победителя

Сегодня, 30 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Алания» принимала «Акрон». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий хозяев Владимир Хубулов. На 63-й минуте Хубулов оформил дубль.



Через шесть минут один мяч отыграл полузащитник «Акрона» Антон Килин. На 79-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Артём Делькин.



После 35 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 57 очков. «Акрон» (49) – на девятой строчке.



В другом матче первого российского дивизиона сыграли астраханский «Волгарь» и калининградская «Балтика». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась вничью – 2:2. Каждая из команд доигрывала матч вдесятером.