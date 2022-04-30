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«Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал серию из четырёх побед

«Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал серию из четырёх побед
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Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре одноимённая местная команда встречалась с «Ростовом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко с передачи Романа Тугарева. Форвард является воспитанником «Краснодара». Хозяева сравняли счёт на 14-й минуте: с передачи Олакунле Олусегуна отличился Никита Кривцов. Через две минуты защитник гостей Игорь Калинин срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Ростов» с 34 очками остался на восьмой позиции.

«Ростов» прервал серию из четырёх побед в чемпионате России.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 4'   1:1 Кривцов – 14'   2:1 Калинин – 16' (автогол)
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