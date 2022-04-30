«Реал» — «Эспаньол»: Асенсио довёл счёт до разгромного

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Эспаньол».

На 56-й минуте счёт до разгромного довёл форвард «Реала» Марко Асенсио.

Гол Асенсио:

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Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго. На 44-й минуте Родриго оформил дубль.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».



Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».



В следующем матче чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Эспаньол» примет на своём стадионе «Осасуну».