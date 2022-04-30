«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 32-го тура Бундеслиги

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Мева-Арена» в Майнце в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Майнц» принимал «Баварию». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт, голевой пас отдал Доминик Кор. На 27-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Мусса Ньякат.
На 33-й минуте один мяч отыграл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, результативную передачу оформил Эрик Шупо-Мотинг. На 57-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Майнца» Леандро Баррейро.
После 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) – на девятой строчке.
- 30 апреля 2022
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