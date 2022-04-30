«Реал» — «Эспаньол»: судья отменил гол Иско из-за офсайда

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Эспаньол».
На 72-й минуте взятием ворот отметился полузащитник мадридцев Иско, голевой пас отдал Карим Бензема, но судья отменил гол из-за офсайда.
Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго. На 44-й минуте Родриго оформил дубль. На 56-й минуте счёт до разгромного довёл форвард «Реала» Марко Асенсио.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».
Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
В следующем матче чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Эспаньол» примет на своём стадионе «Осасуну».
- 30 апреля 2022
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53