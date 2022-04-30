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«В жизни бывают подъёмы и спады, так и в спорте». Скопинцев о поражении в матче с «Уралом»

«В жизни бывают подъёмы и спады, так и в спорте». Скопинцев о поражении в матче с «Уралом»
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение команды от «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура РПЛ.

«Урал» добился легендарной победы? Ничего себе, как комплиментарно. Сегодня мы проиграли, потому что есть небольшой спад в реализации моментов, подборе мяча, поэтому такой результат. Бывают в жизни подъёмы и спады, так и в спорте. Спад связан с поражением в матче с ЦСКА? Ничего не могу сказать. У вас хорошие вопросы, но на них нет чётких ответов. Везде бывает, что есть череда побед, есть череда поражений. Нам просто нужно прервать эту серию в следующем матче.

О чём думал, когда отменили удаление? Это был уже конец матча, игра шла в очень активных атакующих фазах. У меня рука была прижата. Я был очень уставший, ни о чём не успел подумать. Оставили на поле — нормально», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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