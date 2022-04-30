Скопинцев: «Динамо» выглядит командой, которая способна нарушить гегемонию «Зенита»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об игре с «Уралом» (2:3) и рассказал о возможных шансах команды в борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Что произошло с «Динамо» по ходу матча? «Урал» тоже хорошая команда, есть хорошие исполнители. Вопросы, что происходит с «Динамо», будут более уместны, когда мы финишируем: будем либо наверху, либо свалимся. Надеюсь, что мы это преодолеем, у нас все сильные ребята, и будем на том месте, на котором захотим.



Буду ли смотреть матч «Зенита»? Может, да, включу на фоне, посмотрю. «Динамо» выглядит командой, которая способна нарушить гегемонию «Зенита». Почему не постоим за Москву в этом сезоне? Нужны необходимые ресурсы. Может быть, ещё постоим», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.