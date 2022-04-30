«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры. Родриго оформил дубль

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий Родриго. На 44-й минуте Родриго оформил дубль.
Родриго выводит «Реал» вперёд:
На 56-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Марко Асенсио. На 81-й минуте нападающий Карим Бензема забил четвёртый мяч «сливочных» в матче.
Асенсио делает счёт разгромным:
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Мадридский «Реал» набрал 81 очко в 34 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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