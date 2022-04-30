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«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры. Родриго оформил дубль

«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры. Родриго оформил дубль
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий Родриго. На 44-й минуте Родриго оформил дубль.

Родриго выводит «Реал» вперёд:

Родриго оформляет дубль:

На 56-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Марко Асенсио. На 81-й минуте нападающий Карим Бензема забил четвёртый мяч «сливочных» в матче.

Асенсио делает счёт разгромным:

Гол Бензема:

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Мадридский «Реал» набрал 81 очко в 34 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

Испания - Примера. 34-й тур
30 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Родриго – 34'   2:0 Родриго – 44'   3:0 Асенсио – 56'   4:0 Бензема – 81'
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