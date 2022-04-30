«Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Мадридцы взяли 35-й титул в истории

Сегодня, 30 апреля, мадридский «Реал» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 разгромил каталонский «Эспаньол» (4:0).



Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании. Мадридский клуб набрал 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. У обеих команд нет математических шансов догнать «Реал».



«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.



В оставшихся четырёх турах «Реалу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

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