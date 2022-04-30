Марсело стал самым титулованным футболистом в истории «Реала»

Сегодня, 30 апреля, мадридский «Реал» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 разгромил каталонский «Эспаньол» (4:0). Защитник «сливочных» Марсело завоевал в составе команды 24-й трофей и стал самым титулованным футболистом «Реала» за всю историю. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить 33-летнего бразильского футболиста свободным агентом летом после 15 лет в клубе.



Марсело выступает за испанскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 17 матчах во всех турнирах и две результативные передачи. Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.

Карим Бензема забивает четвертый гол в ворота «Эспаньола»:

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