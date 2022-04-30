Валерий Карпин рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 27-м туре РПЛ.
«В первом тайме были слишком расслабленными, не настроились на игру. Мы вышли просто играть в футбол, а во втором — выигрывать. Два похожих слова, «играть» и «выигрывать», но совершенно разное значение. Второй тайм можно занести в актив, сказать спасибо, но первый тайм — ни в какие ворота. Поменялось отношение к игре, а не сама тактика, расстановка и прессинг, что тут разбирать по дороге домой? Всё понятно, да и по горячим следам лучше ничего не разбирать.
Что касается быстрой замены Щетинина, он совершенно не вошёл в игру, не попал в ритм. Хорошо, что быстро среагировали и поменяли его.
В матче первого круга меня не было в команде, не могу ничего сказать по поводу этого матча, но поменялся не только «Краснодар», но и «Ростов». В «Краснодаре» ребята перспективные, способные. У противника другие исполнители, но стиль игры тот же. У команды осталось это же желание играть так, как она и играла раньше с иностранцами. Пока что игроки ниже классом, но есть куда стремиться.
Чего нам не хватило? Первого тайма. Это футбол, такое случается. Из трёх ударов могут залететь все три, а может ничего не попасть из пятнадцати. Но дело не в этом. Нужно было играть первый тайм так, как второй», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 30 апреля 2022
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