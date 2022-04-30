Видеообзор волевой победы «Краснодара» над «Ростовом» в РПЛ

Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре одноимённая местная команда встречалась с «Ростовом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко с передачи Романа Тугарева. Форвард является воспитанником «Краснодара». Хозяева сравняли счёт на 14-й минуте: с передачи Олакунле Олусегуна отличился Никита Кривцов. Через две минуты защитник гостей Игорь Калинин срезал мяч в свои ворота.
«Краснодар» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Ростов» с 34 очками остался на восьмой позиции.
«Ростов» прервал серию из четырёх побед в чемпионате России.
- 30 апреля 2022
-
20:29
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:10
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05