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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Гонщик Квят сделал символический удар перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

Гонщик Квят сделал символический удар перед матчем «Зенит» — «Локомотив»
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Российский гонщик Даниил Квят посетил матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Локомотив». Автогонщик сделал символический удар по мячу и положил начало встрече. В данный момент идёт первый тайм матча. «Локомотив» ведёт в счёте — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте.

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