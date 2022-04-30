Гонщик Квят сделал символический удар перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

Российский гонщик Даниил Квят посетил матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Локомотив». Автогонщик сделал символический удар по мячу и положил начало встрече. В данный момент идёт первый тайм матча. «Локомотив» ведёт в счёте — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте.