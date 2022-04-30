«Реал» вышел на 1-е место по числу побед в национальных чемпионатах среди команд топ-5 лиг

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Сливочные» завоевали этот трофей в 35-й раз и вышли на первое место среди команд топ-5 лиг по числу побед в национальных чемпионатах. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Ранее лидером по числу побед в местном чемпионате среди команд топ-5 лиг был итальянский «Ювентус», у которого 34 трофея итальянской Серии А.
Напомним, «Реал» благодаря победе над «Эспаньолом» досрочно в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.
В оставшихся четырёх турах «Реалу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».
Первый гол Родриго в матче с «Эспаньолом»:
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