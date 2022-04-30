Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал досрочную победу «сливочных» в чемпионате Испании. Сегодня, 30 апреля, «Реал» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 разгромил каталонский «Эспаньол» (4:0).



«Много эмоций. Мы справились с поставленной задачей. Сезон был впечатляющим. Я должен поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня мы должны праздновать, а не разговаривать. Я хочу праздновать.



Победы в топ-5 лигах Европы наполняют меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Это значит, что я добился хороших результатов. Я горжусь. Я хочу продолжать выигрывать титулы с «Реалом», — цитирует Анчелотти AS.



«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.

Родриго положил начало разгрому «Эспаньола»:

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