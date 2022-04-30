Хави: Френки де Йонг стал спокойнее после нашего разговора

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

«Френки де Йонг — очень важный для меня игрок, он часть нынешней и будущей «Барселоны».

У меня был индивидуальный разговор с ним, после которого он стал спокойнее. Я хочу, чтобы это чувство у него было постоянным», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 43 матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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