«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимает «Локомотив».
На 77-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Андрей Мостовой, ему ассистировал Иван Сергеев.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте после ошибки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова отличился нападающий железнодорожников Гирано Керк. На 28-й минуте ответный мяч забил форвард «Зенита» Иван Сергеев. На 42-й минуте нападающий «Зенита» Малком вывел свою команду вперёд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте.
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