Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче. Это случилось на 72-й минуте встречи с «Зенитом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.