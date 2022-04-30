Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче «Локомотива»
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче. Это случилось на 72-й минуте встречи с «Зенитом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
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