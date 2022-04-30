«Зенит» обыграл дома «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу — 3:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте после ошибки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова отличился нападающий железнодорожников Гирано Керк. На 28-й минуте ответный мяч забил форвард «Зенита» Иван Сергеев.

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Малком вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Андрей Мостовой, ему ассистировал Иван Сергеев.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте.