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«Зенит» обыграл дома «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл дома «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу — 3:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте после ошибки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова отличился нападающий железнодорожников Гирано Керк. На 28-й минуте ответный мяч забил форвард «Зенита» Иван Сергеев.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Керк – 4'   1:1 Сергеев – 28'   2:1 Малком – 42'   3:1 Мостовой – 77'

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Малком вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Андрей Мостовой, ему ассистировал Иван Сергеев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

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«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте.

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