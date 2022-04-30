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Семак вышел на первое место по сумме выигранных чемпионатов России как игрок и тренер

Семак вышел на первое место по сумме выигранных чемпионатов России как игрок и тренер
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл свой девятый титул чемпиона России как игрок и тренер. В активе Семака – четыре победы в статусе тренера и пять в статусе игрока. Тем самым Сергей вышел на историческое первое место по сумме выигранных национальных чемпионатов.

Также девять завоёванных титулов — в активе защитника «Спартака» Дмитрия Ананко. Он завоевал их в ранге игрока, а в данный момент тренирует «Луч». По восемь титулов у других представителей «Спартака» — Андрея Тихонова (в роли игрока) и Олега Романцева (в роли тренера).

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Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.

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