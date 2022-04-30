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Погребняк считает, что «Зенит» может стать чемпионом РПЛ десять раз подряд

Погребняк считает, что «Зенит» может стать чемпионом РПЛ десять раз подряд
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Четвёртая победа «Зенита» подряд в РПЛ — реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. Не понимаю, почему многие говорят: «Мне надоело». Нет, конечно! Хочу поздравить «Зенит» с победой, заслуженной победой. Как говорится, продолжайте в том же духе! «Бавария» выиграла 10 раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если Бавария смогла, почему «Зенит» не может?» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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