Аршавин: сейчас время, когда не знаем, что будет через месяц — сохранится «Зенит» или нет
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал четвёртое подряд чемпионство команды в РПЛ.
«С утра был в спортивном костюме, но, после того как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это ещё три тура до конца! Какая из четырёх команд «Зенита» самая сильная? Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других. Мы живём в такое время, что не знаем, что будет через месяц – сохранится этот «Зенит» или нет.
Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, – команда могла проиграть только сама себе», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
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