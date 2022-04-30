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Игонин: учитывая досрочное чемпионство «Зенита», есть много вопросов по уровню чемпионата

Игонин: учитывая досрочное чемпионство «Зенита», есть много вопросов по уровню чемпионата
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о четвёртой подряд победе клуба в чемпионате России.

«Безусловно, это заслуга не только команды, но и клуба в целом. Практически во всех сферах и направлениях «Зенит» является сильнейшим в России. Достаточный запас прочности, поэтому вполне себе стабильный результат.

Учитывая досрочное чемпионство, есть много вопросов по уровню чемпионата. Это тревожит. Без конкуренции невозможно. Если правильных изменений не произойдёт, пока я не вижу соперников. «Динамо» двигается поступательно. Но одно дело — развиваться, двигаться вперёд, совсем другое — иметь достаточный процент прочности, чтобы удерживать результаты», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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