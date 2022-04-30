Ал. Мостовой — о «Зените»: до начала сезона было известно, кто у нас станет чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на чемпионство «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Постоянные триумфы не утомляют. Победы никогда не надоедают, тем более чемпионские. До начала сезона было известно, кто у нас станет чемпионом. 98%, что «Зенит». Мне сейчас будет интересно, что у нас изменится, а я думаю, ничего не изменится. Если уедут у «Зенита» иностранцы, что не исключено, то будет конкуренция. Не уедут — будет «Зенит» дальше побеждать.
К чему стремиться Семаку? Я бы не стал тут говорить о Семаке. У «Зенита» сейчас любого бывшего футболиста поставь у руля — ниже первого или второго места этот состав не опустится. Тренер решает, но почему-то, когда Семак был в «Уфе», команда выше седьмого-восьмого места не поднималась. Всё давно известно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 апреля 2022
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