Широков рассказал, что должно измениться, чтобы у «Зенита» появились конкуренты в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге на фоне четвёртого подряд чемпионства клуба из Санкт-Петербурга.

«Не совсем было понятно, что «Динамо» не обойдёт «Зенит». «Динамо» само виновато, что проигрывает последние два года ключевые матчи. Если в этом компоненте добавят, то вполне могут составить конкуренцию. Посмотрим, что будет с ЦСКА. У них приехали индивидуально яркие футболисты, но насколько они смогут стать командой, которая будет на зубах выигрывать? Если какая-то из команд будет стабильно набирать очки, то сможет составлять конкуренцию «Зениту». Если нет, то «Зенит» будет каждый раз спокойно доезжать до чемпионства», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.