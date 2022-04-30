Аршавин: без Семака «Зенит» бы так стабильно не играл. Управлять звёздами – большое умение

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил тренерские перспективы Сергея Семака.
Победа в текущем сезоне РПЛ стала четвёртой в тренерской карьере Семака. По данному показателю он опередил бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, у которых по три трофея РПЛ. Четыре трофея чемпионата страны также имеет в своей коллекции Валерий Газзаев (экс-ЦСКА). Лидером по числу завоёванных чемпионств России является Олег Романцев, выигравший со «Спартаком» восемь подобных наград.
«Семак ещё молодой тренер, у него есть все шансы догнать и перегнать Романцева. Без работы Семака так стабильно бы команда не играла. Любой может говорить, что у «Зенита» самый большой и звёздный состав, но управлять звёздами – это тоже большое умение», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- 30 апреля 2022
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