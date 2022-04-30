Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: без Семака «Зенит» бы так стабильно не играл. Управлять звёздами – большое умение

Аршавин: без Семака «Зенит» бы так стабильно не играл. Управлять звёздами – большое умение
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил тренерские перспективы Сергея Семака.

Победа в текущем сезоне РПЛ стала четвёртой в тренерской карьере Семака. По данному показателю он опередил бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, у которых по три трофея РПЛ. Четыре трофея чемпионата страны также имеет в своей коллекции Валерий Газзаев (экс-ЦСКА). Лидером по числу завоёванных чемпионств России является Олег Романцев, выигравший со «Спартаком» восемь подобных наград.

«Семак ещё молодой тренер, у него есть все шансы догнать и перегнать Романцева. Без работы Семака так стабильно бы команда не играла. Любой может говорить, что у «Зенита» самый большой и звёздный состав, но управлять звёздами – это тоже большое умение», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать
«Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России «Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022