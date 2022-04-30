Данил Круговой высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

Защитник «Зенита» Данил Круговой после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) высказался о чемпионстве.
«Не знаю, как-то спокойно принимаем ситуацию, уверенно выиграли 3:1. Понервничали в первом тайме, но включились и выиграли.
Это чемпионство далось легко? Каждый чемпионат трудный, и каждый матч сложный. Надеюсь, и три последних матча сыграем лучше – у нас игра со «Спартаком». Доволен ли собой? Честно? Хорошо, что получается прибавлять, надеюсь, через два года выйду на свой пик», — сказал Круговой в эфире «Матч Премьер».
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 30 апреля 2022
-
22:10
-
22:09
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:19
-
21:12
-
21:11
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:29