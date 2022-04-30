Данни: счастлив за «Зенит». Они лучшие в России, могут выиграть семь титулов подряд

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждён, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России», — рассказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».