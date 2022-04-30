Константин Зырянов оценил четвёртое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на четвёртое подряд чемпионство клуба в РПЛ.
«Похвала и восторженные отзывы «Зениту»! Всем, кто работает в клубе, тренерскому штабу и футболистам! На данный момент «Зенит» доминирует в чемпионате России. Трудно сказать, кто сможет составить ему конкуренцию в ближайшие годы! Все чемпионства «Зенита» разные. Больше всего мне запомнилось моя победа с клубом в 2007 году!
Результаты говорят сами за себя — здесь даже не надо оценивать Сергея Семака! Четыре чемпионства подряд! Россияне, которые играют в команде, тянутся к бразильским игрокам высокого класса по уровню мастерства. В совокупности это и даёт такой результат», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 30 апреля 2022
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:46
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:17