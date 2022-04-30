Константин Зырянов оценил четвёртое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на четвёртое подряд чемпионство клуба в РПЛ.

«Похвала и восторженные отзывы «Зениту»! Всем, кто работает в клубе, тренерскому штабу и футболистам! На данный момент «Зенит» доминирует в чемпионате России. Трудно сказать, кто сможет составить ему конкуренцию в ближайшие годы! Все чемпионства «Зенита» разные. Больше всего мне запомнилось моя победа с клубом в 2007 году!

Результаты говорят сами за себя — здесь даже не надо оценивать Сергея Семака! Четыре чемпионства подряд! Россияне, которые играют в команде, тянутся к бразильским игрокам высокого класса по уровню мастерства. В совокупности это и даёт такой результат», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.