Данни: расстроен, что «Зенита» не будет в Лиге чемпионов. Они футболисты, а не политики

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о возможном неучастии команды в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Я очень расстроен, что «Зенит» не сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Очень надеюсь, что эта ситуация скоро изменится. Ребята этого не заслуживали. Они футболисты, а не политики», — рассказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».