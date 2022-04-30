Футболисты «Зенита» качают Семака на руках после победы в чемпионате России. Видео

Сегодня, 30 апреля, «Зенит» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 обыграл московский «Локомотив» (3:1). Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России.



После завершения встречи футболисты санкт-петербургской команды покачали главного тренера Сергея Семака на руках. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».