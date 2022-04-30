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Сергей Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита»

Сергей Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочный титул.

«Гора с плеч – напряжение с каждым туром возрастало, мы хотели решить задачу как можно раньше. Надо играть – а когда заслуживаем, тогда и заслуженно становимся чемпионами. Стали ими абсолютно заслуженно.

В первом тайме ошибались в простых ситуациях, и пропущенный гол – когда очень хочется, то это не всегда хорошо. Второй тайм провели увереннее, могли забить ещё. У нас команда только-только собралась, да и в этом сезоне менялась атакующая группа, и начинали с другими защитниками», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать
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