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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в чемпионском матче с «Локомотивом»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в чемпионском матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионском матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

«Игра была непростой, особенно в первом тайме. Неудачно вошли в игру, пропустив мяч. Но смогли оторваться и выйти вперёд. Во втором тайме перестроились, нервозность ушла. Рад, что увеличили счёт и избежали нервной концовки. Всех поздравляю с победой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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