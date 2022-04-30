Семак: выигрывать РПЛ каждый год не так просто, как кажется, — это действительно сложно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство команды в Российской Премьер-Лиге. Благодаря победе в матче с «Локомотивом» (3:1) «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России.
«В первый год у нас было 36 игроков на контракте, потом коронавирус, другие события. Мы решаем задачи, которые стоят перед нами сейчас. И не думаем, что решит УЕФА. Наше дело играть в футбол и добиваться результата. Выигрывать каждый год не так просто, как кажется. Это действительно сложно. Понятно, что те, кто не переживает за «Зенит», хотят видеть других на первых местах. Это нормально», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
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