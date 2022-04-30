Валерий Газзаев: «Зенит» — абсолютный чемпион России. Двух мнений быть не может

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«У нас есть команды, которые должны составлять конкуренцию, но за последние годы «Зенит» — абсолютный чемпион. Тут двух мнений быть не может. У нас есть «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», сейчас подтянулся «Сочи» — это команды с амбициями, которые должны составлять конкуренцию. Но на сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда России», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.