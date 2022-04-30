Дзюба: «Локо» повёл 1:0 благодаря нам, а потом по факту не сопротивлялся

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Эта победа позволила клубу из Санкт-Петербурга досрочно одержать победу в чемпионате.

«Наверное, совру, если скажу, что чемпионство так же свежо. Хочется какой-то борьбы, думал, будет дерби двух столиц. Они повели 1:0 благодаря нам, а потом по факту «Локомотив» не сопротивлялся, встали к 50-й минуте», — рассказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».