«Дзюба фуфло! Позорник». Генич жёстко ответил форварду «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вокруг их спора.

«Дзюба фуфло! Позорник», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее Дзюба заявил, что у них не было никакого спора с комментатором, и назвал его «жёлтой прессой».

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».