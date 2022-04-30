Газзаев: четыре чемпионства «Зенита» — это искусство главного тренера. Поздравляю Семака!

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о четвёртой подряд победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Есть ли теперь к чему стремиться Сергею Семаку? Конечно же, есть! Закончился очередной чемпионат, уже нужно стремиться выиграть следующий. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Один раз выиграть золотые медали — не такая большая проблема, а вот держать команду на таком уровне на протяжении четырёх лет, чтобы команда показывала свой уровень и выигрывала одно чемпионство за другим — это заслуга не только игроков, но и огромный труд тренеров. Четыре чемпионских титула подряд — это искусство главного тренера команды. Я поздравляю Сергея Семака!
Чтобы находить стимул, мотивацию, выигрывать каждый год, нужно уметь управлять командой и игроками. Да, у «Зенита» хорошие игроки, хороший менеджмент и возможности, но игроки должны отвечать определённым тренерским требованиям. Очень сложно держать команду на самом высоком уровне. Это большая заслуга Сергея Семака!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 апреля 2022
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