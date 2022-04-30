Сергей Семак высказался о ситуации с продлением контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта с командой после завоевания четвёртого подряд чемпионства России. Соглашение специалиста истекает в конце сезона.

«Опция продления контракта у меня есть. Но есть и время. Объявлять вещи, связанные с контрактом, — прерогатива клуба», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».