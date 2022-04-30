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Семак: после первого чемпионства друзья говорили бежать отсюда

Семак: после первого чемпионства друзья говорили бежать отсюда
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей работе в клубе после победы в чемпионате России.

«Параллели «Зенита» и «Спартака» 90-х? Тот «Спартак» был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчёт состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась. Что касается нынешнего «Зенита», то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.

После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь». После второго года – то же самое. Но мы продолжаем играть, много забиваем, что достаточно непросто», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать
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