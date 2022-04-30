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Видеообзор чемпионского матча «Зенита» с «Локомотивом»

Видеообзор чемпионского матча «Зенита» с «Локомотивом»
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу — 3:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте после ошибки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова отличился нападающий железнодорожников Гирано Керк. На 28-й минуте ответный мяч забил форвард «Зенита» Иван Сергеев.

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Малком вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Андрей Мостовой, ему ассистировал Иван Сергеев.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на шестом месте. Команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом России.

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