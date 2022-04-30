Сергеев: дошёл до РПЛ и выиграл её в первом же сезоне

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы команды в Российской Премьер-Лиге.

«Очень суперски, очень радостно, не могу передать слова. Для меня это первое чемпионство, а для клуба – четвёртое подряд. Кайф, выиграли за три тура до конца, показали хорошую игру и порадовали болельщиков. Год назад, честно, не мечтал о таком, но я к этому шёл – дошёл до РПЛ и выиграл её в первом же сезоне. Хочу передать привет родителям, семье», — рассказал Сергеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.