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«Манчестер Сити» разгромил «Лидс». Фоден отдал две голевые передачи

«Манчестер Сити» разгромил «Лидс». Фоден отдал две голевые передачи
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился полузащитник Родриго Эрнандес, ему ассистировал Филип Фоден. На 54-й минуте преимущество «Сити» удвоил защитник Натан Аке, голевой пас отдал Рубен Диаш.

На 78-й минуте нападающий Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Фоден. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился хавбек Фернандиньо.

После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка. «Лидс» (34) – на 17-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Эрнандес – 13'   0:2 Аке – 54'   0:3 Жезус – 78'   0:4 Фернандиньо – 90+3'
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