«Манчестер Сити» разгромил «Лидс». Фоден отдал две голевые передачи

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился полузащитник Родриго Эрнандес, ему ассистировал Филип Фоден. На 54-й минуте преимущество «Сити» удвоил защитник Натан Аке, голевой пас отдал Рубен Диаш.



На 78-й минуте нападающий Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Фоден. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился хавбек Фернандиньо.



После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка. «Лидс» (34) – на 17-й строчке.