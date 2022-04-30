Григорян — о ссоре Дзюбы и Генича: у нас больное футбольное сообщество. Наблюдаем цирк!

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о публичном конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. У футболистов звёздная болезнь, у комментаторов — тоже. Отсюда и весь этот цирк. Мы собрались обсуждать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк! И всё это выглядит некрасиво», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее Генич рассказал, что поспорил с Дзюбой на дне рождения Леонида Слуцкого касательно результативности Ивана Сергеева. Артём тот спор проиграл, после чего якобы добавил Генича в чёрный список. Дзюба позднее заявил, что у них не было никакого спора с комментатором, и назвал его «жёлтой прессой».