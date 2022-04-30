Малафеев: не вижу альтернативы Семаку. Он вписал имя в историю «Зенита» золотыми буквами

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев после чемпионского матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Когда я играл в футбол, эмоций, конечно, было больше. Безусловно, я рад за клуб. Рад за ребят. Рад за Михаила Бирюкова, который и вовсе стал восьмикратным чемпионом в составе «Зенита».

Повторю свою прошлогоднюю цитату: Семак вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба. Нужно ли подписать с ним контракт на пять лет? Я не вижу альтернативы Сергею Богдановичу. Считаю, что он заслужил своей работой и дальше оставаться в клубе», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.