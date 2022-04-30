Медведев — об «Урале»: спасибо ребятам, что позволили создать праздник в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе команды в чемпионате России.
«Верил ли в чемпионство сегодня? Для того чтобы что-то происходило, надо в это верить. Хотя вероятность была невысока, с учётом турнирного положения «Урала» и «Динамо», «Урал» продемонстрировал волю к победе. Хотя первые 30 минут говорили, что ничего такого не будет. Потом игра перевернулась. Ребята выдержали. Им спасибо большое! Позволили создать праздник здесь.
Выигрывать чемпионство дома, тем более у такой сильной команды, как «Локомотив», — это особенно приятно. И сам матч получился непредсказуемым. Нелепая ошибка, которая, как мы шутили в раздевалке, заставила всех быстрее бегать. Какие сейчас эмоции? Радость! Чемпионат, конечно, не закончился, но теперь можно думать и о будущем», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 30 апреля 2022
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