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Футболист «Зенита» Мостовой: есть варианты, если скажут играть в Азии? Будем готовы

Футболист «Зенита» Мостовой: есть варианты, если скажут играть в Азии? Будем готовы
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках.

«Супернеприятный момент, что не будет Лиги чемпионов. Лига чемпионов — огромный праздник, где ты играешь против лучших клубов мира. Что происходит в мире, то происходит — мы не зависим от этого.

Если скажут играть в Азии? А варианты есть? Конечно, будем готовы. Сейчас никакого понимания нет, что происходит. Не хочется об этом думать. Сегодня праздник, поэтому не хочется обсуждать негативные моменты», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

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